Волгоградская область присоединилась к всероссийскому Дню соседей

Как сообщает администрация Волгоградской области, в регионе уже стартовали тематические мероприятия, хотя День соседей отмечается только в последнюю пятницу мая, и завершатся только 1 июня. Площадки акции — внутридворовые территории, местные ДК и парки, благоустроенные в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В областном центре пройдут около 50 мероприятий. С помощью аниматоров детей займут конкурсами рисунков на асфальте, квестами, викторинами и мастер-классами, а взрослым предложат поучаствовать в семейных эстафетах, посиделках с гитарой и баяном, подтянуть свою ЖКХ-грамотность и узнать побольше о полезных сервисах.
Отметим, в прошлом году на территории региона в рамках всероссийской акции, которая проводится при поддержке «Школы грамотного потребителя» и Минстроя РФ, прошло около 400 мероприятий, участниками которых стали свыше 30 тыс. человек.