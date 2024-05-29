Волгоградская область присоединилась к всероссийскому Дню соседей

Как сообщает администрация Волгоградской области, в регионе уже стартовали тематические мероприятия, хотя День соседей отмечается только в последнюю пятницу мая, и завершатся только 1 июня. Площадки акции — внутридворовые территории, местные ДК и парки, благоустроенные в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».