Выпускникам нужно обратиться в свою школу и сообщить желаемую дату. Ученики, которые в этот день выполнили задания, но потом решили, что если бы не задержка, то смогли бы написать лучше, могут аннулировать результаты и выбрать день для пересдачи.
Нижегородским ученикам разрешили пересдать сорванный из-за сбоя ОГЭ не в резерв
Около 4,5 тыс. девятиклассников Нижегородской области не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за технического сбоя в работе программного обеспечения 27 мая. Министерство образования региона разрешило этим школьникам не дожидаться резервных дней во второй половине июня и пересдать экзамены 30 мая, 10 или 14 июня, сообщили в ведомстве.