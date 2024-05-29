Скандал с ЕГЭ в Воронеже: что известно на данный момент

Собрали в одном материале всё, что известно о ситуации на данный момент.
28 мая две ученицы школы № 62 пожаловались, что не могли пройти досмотр перед ЕГЭ из-за того. что металлодетектор постоянно подавал звуковой сигнал. Школьницам, по их словам, пришлось выйти на улицу и прилюдно снять нижнее белье, так как звук предположительно мог исходить от металлических элементов на нем.
В Министерстве образования Воронежской области заверили, что специалистами были изучены записи камер видеонаблюдения. Этических нарушений власти не нашли.
Однако скандал продолжил набирать обороты. Утром 29 мая с заявлением выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заметила, что на кадрах с камер видно, что школьница поднимает кофту, демонстрируя, видимо, что под одеждой не спрятан телефон. Было ли это сделано по требованию охранника или по инициативе самой девочки — неизвестно, однако Екатерина Мизулина потребовала провести тщательную проверку.
Сразу же после этого в сети появилось видео, на котором свое возмущение выразили глава Комитета по защите семьи Нина Останина и председатель Комитета по просвещению Ольга Казакова, которые пообещали поднять вопрос на пленарном заседании Госдумы.
Между тем, появились данные, что школьницы попались на банальной попытке пронести в школу вейпы. Возможно, они сделали это не специально, а просто забыв выложить перед прохождением металлодетекторов. А после того, как они избавились от устройств, смогли спокойно пройти досмотр, никаких сигналов детектор больше не подавал.
Администрация города смогла предоставить комментарии сотрудников пункта приема, которые рассказали, как проходил досмотр. По их заверениям, ничего предосудительного в школе не происходило. Но школьницы «в паре случаев на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду», чем шокировали самих сотрудников.
Федеральная реакция на высказываниях Екатерины Мизулиной, Нины Останиной и Ольги Казаковой не закончилась — через некоторое время была опубликована гневная речь председателя Госдумы Вячеслава Володина, которому, вероятно, как и обещали, доложили о произошедшем.
«Задумайтесь! Мы с вами все тоже родители! А как каждый из нас отреагирует, если его ребенка будут раздевать?! Кто это разрешил?», — задался вопросом глава Госдумы.
В настоящее время проверка еще продолжается. Воронежские власти обещают доложить о ее результатах. Ситуацией заинтересовались прокуратура и следственные органы.
Между тем, в школу начали поступать угрозы. Якобы неизвестные звонят и говорят, что «разберутся» с теми, кто унижал детей, заставляя их раздеваться.