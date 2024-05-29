Скандал с ЕГЭ в Воронеже: что известно на данный момент

Между тем, появились данные, что школьницы попались на банальной попытке пронести в школу вейпы. Возможно, они сделали это не специально, а просто забыв выложить перед прохождением металлодетекторов. А после того, как они избавились от устройств, смогли спокойно пройти досмотр, никаких сигналов детектор больше не подавал.