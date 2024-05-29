СК начал проверку после жалоб школьниц в Воронеже на досмотр перед ЕГЭ

Ситуацию с досмотром школьниц раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что власти будут приглашать на сдачу экзамена омбудсмена по правам человека, если не хватает инструментов влияния. Спикер Госдумы также призвал комитет по просвещению усилить наблюдение за проведением экзаменов и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает». ТАСС со ссылкой на источник в ГД пишет, что Володин планирует обсудить инцидент в Воронеже с премьер-министром Михаилом Мишустиным.