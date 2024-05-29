Более 50 млн рублей направят на ремонт театра кукол в Нижнем Новгороде

По словам главы областного министерства культуры Натальи Сухановой, внутри здания демонтированы инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование зрительного зала. Его дооснастят системами вентиляции и дымоудаления. Также в зале установят новые кресла и обновят интерьер.
Старые театральные кресла, которые находятся в хорошем состоянии, передадут Союзу театральных деятелей и в муниципальные учреждения культуры.
Из-за ремонтных работ спектакли, которые идут большой сцене театра кукол, будут перенесены в Нижегородский дома актера.