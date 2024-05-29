Более 50 млн рублей направят на ремонт театра кукол в Нижнем Новгороде

На ремонт театра кукол в Нижнем Новгороде будет направлено 52 млн руб., которые Нижегородская область получит из федерального бюджета по нацпроекту «Культура». В ходе работ планируется отремонтировать большой зрительный зал и провести реставрацию фасада.