Ренат Агзамов раскритиковал необычный 3D-торт 11-летнего мальчика из Челябинской области

Юный кондитер из Миасса Артём Мешков не смог пройти строгий отбор на шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». Одиннадцатилетний мальчик принёс ведущим на пробу свой 3D-торт. На подносе стоял очень милый инопланетный житель голубого цвета с большими глазами и светящимися крылышками. Внешний вид творения Артёма поразил жюри.
— Очень шедевральное что-то. Я на самом деле вижу перед собой какой-то светильник, торшер, какую-то восковую фигуру, — отметил Ренат Агзамов.
Представляя торт, мальчик прочитал стихотворение, в котором сладкий персонаж — житель другой планеты, земляне смогут встретить его в будущем, когда начнут путешествовать в космосе.
Ведущий шоу также поинтересовался, из чего сделано необычное покрытие торта, которое как-будто светится. По словам Артёма, это ганаш, мастика и домашнее маршмеллоу. Такой способ украшения мальчик придумал сам, однако его учителем в кондитерском деле была мама, пекущая торты на заказ. Узнав об этом, Ренат Агзамов несколько раз намекал на то, что мальчик украшал десерт не самостоятельно. Но юный кондитер стоял на своём — всё это он сделал сам, включая крылышки из рисовой бумаги.
Неудачи Артёма начались во время разрезания торта. Мальчик сильно расстроился от того, что не сумел отрезать красивый кусок, и едва не расплакался. Члены жюри это, конечно, заметили. Попробовав торт, они также обратили внимание на несовершенства вкуса.
— Мне не хватает здесь пряности. Морковный бисквит и пряности — корица, мускатный орех — идеально здесь сочетаются. Апельсина я тоже здесь не чувствую. Я хочу поберечь нервы молодого человека, чтобы ещё немножечко он поучился и приготовил прекрасный десерт со специями в следующем сезоне, — отметила после дегустации Нина Тарасова.
Не понравился вкус бисквита и Ольге Верушиной. Но только она решила, что этот нюанс можно поправить и готова была допустить Артёма к участию в шоу.
— Я вижу, какой ты мастер по лепке, по созданию 3D-тортов. Поэтому я хочу дать тебе шанс. Для твоего возраста ты уже опытный кондитер, — прокомментировала ведущая.
Решающим стал голос Рената Агзамова, и он был не в пользу мальчика.
— Здесь не хватает соли, здесь не хватает специй, здесь не хватает жирности. Пообещай, что в следующий сезон ты вернёшься профессионалом другого уровня, — сказал «король тортов».
Артём, сумевший к этому моменту окончательно справиться с эмоциями, пообещал вернуться на отборочный тур шоу в следующем сезоне и показать своё мастерство.
Напомним, 11-летний Артём — не первый кондитер, чьё творение не оценили на шоу. Критике подвергся и хоррор-торт челябинки Натальи Зыковой. Ренат Агзамов раскритиковал как жуткую подачу «шедевра», так и его внутреннее наполнение. Кондитер выбрала для оформления десерта сюжет русской народной сказки, сделав торт с мёртвой Алёнушкой.