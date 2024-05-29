Ренат Агзамов раскритиковал необычный 3D-торт 11-летнего мальчика из Челябинской области

Ведущий шоу также поинтересовался, из чего сделано необычное покрытие торта, которое как-будто светится. По словам Артёма, это ганаш, мастика и домашнее маршмеллоу. Такой способ украшения мальчик придумал сам, однако его учителем в кондитерском деле была мама, пекущая торты на заказ. Узнав об этом, Ренат Агзамов несколько раз намекал на то, что мальчик украшал десерт не самостоятельно. Но юный кондитер стоял на своём — всё это он сделал сам, включая крылышки из рисовой бумаги.