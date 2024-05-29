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Ренат Агзамов раскритиковал необычный 3D-торт 11-летнего мальчика из Челябинской области

Ведущий шоу «Кондитер. Дети» Ренат Агзамов раскритиковал торт 11-летнего кондитера из Челябинской области. Школьник из Миасса Артём Мешков представил на проекте свой впечатляющий 3D-торт в виде милого инопланетного жителя со светящимися крыльями. Члены жюри оценили необычное покрытие десерта, но не похвалили его вкус.

Источник: Pchela.News

Юный кондитер из Миасса Артём Мешков не смог пройти строгий отбор на шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». Одиннадцатилетний мальчик принёс ведущим на пробу свой 3D-торт. На подносе стоял очень милый инопланетный житель голубого цвета с большими глазами и светящимися крылышками. Внешний вид творения Артёма поразил жюри.

— Очень шедевральное что-то. Я на самом деле вижу перед собой какой-то светильник, торшер, какую-то восковую фигуру, — отметил Ренат Агзамов.

Представляя торт, мальчик прочитал стихотворение, в котором сладкий персонаж — житель другой планеты, земляне смогут встретить его в будущем, когда начнут путешествовать в космосе.

Ведущий шоу также поинтересовался, из чего сделано необычное покрытие торта, которое как-будто светится. По словам Артёма, это ганаш, мастика и домашнее маршмеллоу. Такой способ украшения мальчик придумал сам, однако его учителем в кондитерском деле была мама, пекущая торты на заказ. Узнав об этом, Ренат Агзамов несколько раз намекал на то, что мальчик украшал десерт не самостоятельно. Но юный кондитер стоял на своём — всё это он сделал сам, включая крылышки из рисовой бумаги.

Неудачи Артёма начались во время разрезания торта. Мальчик сильно расстроился от того, что не сумел отрезать красивый кусок, и едва не расплакался. Члены жюри это, конечно, заметили. Попробовав торт, они также обратили внимание на несовершенства вкуса.

— Мне не хватает здесь пряности. Морковный бисквит и пряности — корица, мускатный орех — идеально здесь сочетаются. Апельсина я тоже здесь не чувствую. Я хочу поберечь нервы молодого человека, чтобы ещё немножечко он поучился и приготовил прекрасный десерт со специями в следующем сезоне, — отметила после дегустации Нина Тарасова.

Не понравился вкус бисквита и Ольге Верушиной. Но только она решила, что этот нюанс можно поправить и готова была допустить Артёма к участию в шоу.

— Я вижу, какой ты мастер по лепке, по созданию 3D-тортов. Поэтому я хочу дать тебе шанс. Для твоего возраста ты уже опытный кондитер, — прокомментировала ведущая.

Решающим стал голос Рената Агзамова, и он был не в пользу мальчика.

— Здесь не хватает соли, здесь не хватает специй, здесь не хватает жирности. Пообещай, что в следующий сезон ты вернёшься профессионалом другого уровня, — сказал «король тортов».

Артём, сумевший к этому моменту окончательно справиться с эмоциями, пообещал вернуться на отборочный тур шоу в следующем сезоне и показать своё мастерство.

Напомним, 11-летний Артём — не первый кондитер, чьё творение не оценили на шоу. Критике подвергся и хоррор-торт челябинки Натальи Зыковой. Ренат Агзамов раскритиковал как жуткую подачу «шедевра», так и его внутреннее наполнение. Кондитер выбрала для оформления десерта сюжет русской народной сказки, сделав торт с мёртвой Алёнушкой.