Скончался шахтинец Валерий Фролов, известный актер фильма «Кин-дза-дза!»

В его актёрском портфолио есть такие роли: Троттер в спектакле «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи, Ромка в спектакле «Самая счастливая» по пьесе Володарского, Гамыра в спектакле «Прощание в июне» по пьесе Вампилова, Клим в спектакле «Дружина» по пьесе Рощина и многие другие.