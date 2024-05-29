Скончался шахтинец Валерий Фролов, известный актер фильма «Кин-дза-дза!»

Артист родом из города Шахты Ростовской области скончался на 77-м году жизни.
Валерий начал путь актера еще в первом классе. Юному таланту повезло сыграть роль Ваньки Жукова из рассказа Антона Чехова. Мальчика настолько впечатлило ремесло актера, что он тут же сделал это делом своей жизни.
Валерий все школьные годы занимался в театральном кружке, принимал участие в конкурсе чтецов и играл в самодеятельных спектаклях. В 1972-м артист закончил ГИТИС.
Спустя пять лет, в 1977-м, на экраны вышла кинолента «Любовь Яровая» с участием Валерия Фролова. Это была его первая работа в фильм-спектакле, который показали в кинотеатрах. За свою карьеру артист снялся в 22 кинофильмах.
Помимо работы в кино, Валерий также выступал на сцене Ногинского областного театра, Московского областного театра имени Островского и театра-студии «Драматург».
В его актёрском портфолио есть такие роли: Троттер в спектакле «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи, Ромка в спектакле «Самая счастливая» по пьесе Володарского, Гамыра в спектакле «Прощание в июне» по пьесе Вампилова, Клим в спектакле «Дружина» по пьесе Рощина и многие другие.