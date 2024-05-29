Капремонт в казанском парке Тысячелетия завершится к 10 июня

Главе города рассказали, что в скором времени в парке уложат рулонный газон, высадят в общей сложности 35 тысяч цветов, деревьев и кустарников. Протяженность новой живой изгороди из кизильника, заменившей металлическое ограждение, составляет почти 850 метров. В Комитете внешнего благоустройства отметили, что старое ограждение было отправлено на склад — в дальнейшем его могут использовать для установки на территории социальных объектов.