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Жители Бора жалуются на нашествие пчел

Рой насекомых заметили в центре города.

Источник: Аргументы и факты

В центре Бора произошло настоящее нашествие пчёл: насекомые оккупировали дерево в центре города. Об этом сообщает группа «Твой Бор» в соцсети. Жители переживают за свою безопасность и пытаются решить, как убрать рой.

«Пчёлы роятся, они уже высадились, страшнее, когда летят тучей. Надо пчеловода, дымом их и собрать. Не соберут — посидят-посидят и полетят дальше. Будьте аккуратней!» — комментирует Татьяна Е.

Напомним, в прошлом году рой пчел поселился на детской площадке в ЖК «Анкундиновский парк» Нижнего Новгорода.

флора и фауна