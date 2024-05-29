Певица из Новосибирска Пелагея проиграла суд по алиментам бывшему мужу

Ранее Сиб.фм писал, что после развода звездной пары суд постановил выплачивать олимпийскому чемпиону 25 процентов от дохода. Тогда — это было примерно 2 миллиона рублей от его заработка. Дальше он сумел добиться уменьшения суммы с ¼ части ежемесячного заработка на ⅙ часть. В апреле 2024 года он подал новый апелляционный иск, который выиграл.