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Школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, заявил Кравцов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Учениц воронежской школы № 62 не заставляли раздеваться перед ЕГЭ, после проверки этот факт не подтвердился, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал Кравцов, его цитирует Telegram-канал Shot.

По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе № 62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале «Мой и твой Воронеж» был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов «заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали». После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.

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