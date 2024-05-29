Волгоградцам обещают летнюю жару 30 мая

В Волгоградской области установилась летняя жара. Синоптики обещают тридцатиградусный зной 30 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, конец весны волгоградцев ожидает пекло и сильный ветер. Дожди если и пройдут, то в отдельных районах. В Волгограде без осадков.