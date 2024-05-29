Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам обещают летнюю жару 30 мая

Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области в конце весны.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 53% 757 мм рт. ст. +20°

В Волгоградской области установилась летняя жара. Синоптики обещают тридцатиградусный зной 30 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, конец весны волгоградцев ожидает пекло и сильный ветер. Дожди если и пройдут, то в отдельных районах. В Волгограде без осадков.

— Ветер ночью восточной четверти 3−8 метров в секунду, днем западная четверть 5−10, местами порывы достигнут 12−14 метров в секунду, — рассказали в волгоградском ЦГМС.

В области ночью обещают +13…+18 (при прояснении +8…+13), днем +28…+33 градуса. В Волгограде ночью +16…+18, днем +30…+32 градусов.