Волгоградцам обещают летнюю жару 30 мая

В Волгоградской области установилась летняя жара. Синоптики обещают тридцатиградусный зной 30 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, конец весны волгоградцев ожидает пекло и сильный ветер. Дожди если и пройдут, то в отдельных районах. В Волгограде без осадков.
— Ветер ночью восточной четверти 3−8 метров в секунду, днем западная четверть 5−10, местами порывы достигнут 12−14 метров в секунду, — рассказали в волгоградском ЦГМС.
В области ночью обещают +13…+18 (при прояснении +8…+13), днем +28…+33 градуса. В Волгограде ночью +16…+18, днем +30…+32 градусов.