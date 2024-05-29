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На набережной Музея Мирового океана в Калининграде зацвело тюльпановое дерево

На ветках экзотического растения распустились жёлтые бутоны.

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На набережной Музея Мирового океана зацвело тюльпановое дерево. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на ветках экзотического растения распустились жёлтые бутоны.

Обычно тюльпановые деревья начинают цвести в конце мая — середине июня. В прошлом году бутоны распустились в середине июня.

Тюльпановое дерево, или лириодендрон, относится к семейству магнолиевых. В природных условиях произрастает в Северной Америке. На территории России его можно встретить на черноморском побережье и в Калининградской области.

Тюльпановое дерево рядом с Музеем Мирового океана не единственное в регионе. Такие же растения есть в Ботаническом саду БФУ имени Канта и в парке Беккера в Янтарном.

флора и фауна