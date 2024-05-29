Самарцы просят не закрывать детский клуб «Полет» на улице Земеца

По словам самарцев, клуб является единственным бесплатным в этом районе, а дети приходят сюда на занятия после школы. Департамент Самары объяснил, что, по закону, учреждения, где занимаются дети и подростки, действительно должны иметь отдельный вход. Но в здании, где находится «Полет», по словам представителя департамента, нельзя сделать новый проем в стене. Поэтому клуб не получит лицензию на работу. Сейчас в департаменте думают, как решить эту проблему.