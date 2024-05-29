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Самарцы просят не закрывать детский клуб «Полет» на улице Земеца

Клуб «Полет» на улице Земеца в Самаре хотят закрыть с сентября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары попросили губернатора помочь в ситуации с клубом по месту жительства «Полет». Инициативная группа родителей, чьи дети ходят на дополнительные занятия в этот клуб, написали комментарий под одним из постов Дмитрия Азарова ВКонтакте.

—Недавно нам стало известно, что клуб собираются закрыть в сентябре 2024 года, так как отсутствует отдельный вход через улицу, — написали родители.

По словам самарцев, клуб является единственным бесплатным в этом районе, а дети приходят сюда на занятия после школы. Департамент Самары объяснил, что, по закону, учреждения, где занимаются дети и подростки, действительно должны иметь отдельный вход. Но в здании, где находится «Полет», по словам представителя департамента, нельзя сделать новый проем в стене. Поэтому клуб не получит лицензию на работу. Сейчас в департаменте думают, как решить эту проблему.