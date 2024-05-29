Целый город в Пермском крае на неделю останется без горячей воды

В Пермском крае жители Краснокамска на неделю останутся без горячей воды. Это связано с плановыми работами по подготовке Закамской ТЭЦ-5 к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщила местная администрация.
Уточняется, что работа ТЭЦ будет остановлена с 1 по 6 июня для ремонта оборудования бойлерной установки. Горячее водоснабжение в указанный период будет отключено во всем городе.
Жителям напомнили, что в городе также будут поэтапно отключать горячую воду для проведения работ по опрессовке системы отопления. Сезонные отключения пройдут по графику.