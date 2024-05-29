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Скоро на карте Ленинградской области появится новый город, но исчезнет одна деревня

На 48-м заседании Законодательного собрания депутаты приняли изменение статуса поселка Бугры и упразднение деревни Кайболово в Кингисеппском районе.

Согласно закону «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населенного пункта Бугры и о внесении изменений в отдельные областные законы» изменяется категория населённого пункта Бугры с «посёлок» на «город», в связи с чем, предполагается изменение статуса Бугровского сельского поселения и наделение его статусом городского поселения. Граница муниципального образования при этом не изменяется, административный центр сохраняется в прежнем населённом пункте — отнесённом к категории «город».

Вступление областного закона в силу в мае 2024 года позволит назначить и провести выборы представительного органа Бугровского городского поселения в единый день голосования — 8 сентября 2024 года, с последующим избранием главы городского поселения и замещения должности главы местной администрации в установленном законодательством порядке.

Деревня в Кингисеппском районе исчезнет с карты согласно закону «Об упразднении населённого пункта — деревни Кайболово Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области и о внесении изменения в областной закон “Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения”.

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