Экологи и неравнодушные челябинцы помогли заблудившемуся на парковке бобру

— Очень здорово, что в данной ситуации граждане не остались равнодушны и не прошли мимо. Важно и то, что они сами не стали предпринимать никаких действий, а дали возможность помочь животному специалистам, — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин. — Именно так и нужно поступать в подобных случаях, чтобы оказать реальную помощь, а не просто привлечь к себе внимание в социальных сетях.