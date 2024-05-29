Экологи и неравнодушные челябинцы помогли заблудившемуся на парковке бобру

Сообщение о заблудившемся зверьке поступило на горячую линию Министерства экологии Челябинской области в среду, 29 мая. Челябинцы обнаружили его на парковке одного из жилых домов на улице Труда.
На место выехали специалисты отдела федерального государственного надзора Минэкологии региона, проконсультировав жителей, как вести себя с бобром. Испугавшись городской суеты, животное укрылось за одной из машин. Но экологам удалось его достать, поместить в коробку, отвезти за город и выпустить в естественную среду обитания.
— Очень здорово, что в данной ситуации граждане не остались равнодушны и не прошли мимо. Важно и то, что они сами не стали предпринимать никаких действий, а дали возможность помочь животному специалистам, — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин. — Именно так и нужно поступать в подобных случаях, чтобы оказать реальную помощь, а не просто привлечь к себе внимание в социальных сетях.
Такое поведение можно объяснить тем, что весной подросшие бобры покидают свои поселения и отправляются на поиски новых. Так они могут оказаться в совершенно непредсказуемом месте. Главная задача человека в таком случае — помочь животному добраться до водоёма.
Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59.
А в мае прошлого года в Челябинске экологи и полиция помогли утиной семье добраться до водоёма. Птицу с детёнышами возле широкой проезжей части на улице Братьев Кашириных заметил горожанин. Испугавшись за судьбу пернатых, челябинец позвонил на горячую линию в региональное Министерство экологии.