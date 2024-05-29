Когда в Экибастузе появится горячая вода

Pavlodarnews.kz пишет, что в ходе рабочей поездки в Экибастуз аким области Асаин Байханов осмотрел реконструируемые участки на ТМ-1 и ТМ-2. Он обсудил с градоначальником Аяном Бейсекиным состояние тепломагистралей и количество отключенных от горячего водоснабжения абонентов.