Когда в Экибастузе появится горячая вода

Pavlodarnews.kz пишет, что в ходе рабочей поездки в Экибастуз аким области Асаин Байханов осмотрел реконструируемые участки на ТМ-1 и ТМ-2. Он обсудил с градоначальником Аяном Бейсекиным состояние тепломагистралей и количество отключенных от горячего водоснабжения абонентов.
«Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать количество домов без горячего водоснабжения. Всего мы отремонтируем четыре основные ветки».
Проблемным участком оказалась седьмая тепломагистраль. Здесь зафиксировано 82 повреждения. На месте работают 20 бригад. 6 июня 179 многоквартирных домов снова будут подключены к горячей воде.
Специалисты также проверят вторую и четвертую магистрали по улице Машхура Жусупа. В 147 многоквартирных домах временно перекроют подачу горячей воды. Работы намерены завершить до 26 июня.
«С 26 июня начнем работы по 14-й магистрали. Здесь запитаны около 70 многоквартирных двухэтажных домов, которые также будут подключены к горячему водоснабжению».
Асаин Байханов поручил городским властям обновить списки домов только с холодной водой и уведомить местных жителей о сроках подключения.