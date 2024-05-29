В Петербурге 30 мая вновь будет гроза

В четверг, 30 мая, ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице будет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В Северной столице местами пройдет дождь. В некоторых районах выпадет град. В городе на Неве сохранится очень теплая погода.
В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как пережить жару. Необходимо ограничить пребывание на улице в период активного солнца. Лучше оставаться помещении с 10 до 16 часов дня.
Ранее петербуржцам рассказали, какая погода ожидается в начале июня.