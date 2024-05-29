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В Петербурге 30 мая вновь будет гроза

В некоторых районах выпадет град.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 53% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

В четверг, 30 мая, ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Северной столице будет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Северной столице местами пройдет дождь. В некоторых районах выпадет град. В городе на Неве сохранится очень теплая погода.

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как пережить жару. Необходимо ограничить пребывание на улице в период активного солнца. Лучше оставаться помещении с 10 до 16 часов дня.

Ранее петербуржцам рассказали, какая погода ожидается в начале июня.