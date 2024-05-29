В Ленобласти град, петербуржцев тоже предупреждают об ухудшении погоды

В Петербурге в четверг ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в среду, 29 мая, предупреждает региональное управление МЧС.
«30 мая в Санкт-Петербурге ожидается гроза, местами дождь, град», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
Ну, а в Ленинградской области всё это происходит уже сегодня. Кадрами разгула стихии поделился с «Фонтанкой» читатель из деревни Варшко в Приозерском районе, недалеко от Вуоксы.
На этом фоне Петербург выглядит настоящим климатическим оазисом. Это заметно даже из космоса. Дождевые облака окружают город, но над самим мегаполисом чисто. Расположение грозового фронта показал в своем тг-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня антигрозовым куполом накрыли Санкт-Петербург», — прокомментировал он отсутствие туч в небе над городом.
В целом аномальная жара в Петербурге продолжается. Впрочем, в следующие двое суток синоптики обещают понижение температуры на 1 градус.