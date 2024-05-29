Жителя Казани арестовали за неуплату административных штрафов

Проверку провели сотрудники управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани совместно со специалистами Управления МВД России по городу. Как выяснилось в ходе рейда, мужчина незаконно торговал на улице Адоратского. На него неоднократно налагались штрафы, при этом сроки добровольной уплаты истекли. Казанца доставили в отдел полиции для составления материала по статье 20.25 КОАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», после чего арестовали.