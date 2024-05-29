Жителя Казани арестовали за неуплату административных штрафов

Жителя столицы Татарстана арестовали на четверо суток за неуплату административных штрафов. Такое решение принял мировой судья. У мужчины образовалась задолженность в размере 434,8 тысячи рублей по штрафам, наложенным на него за несанкционированную торговлю.
Проверку провели сотрудники управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани совместно со специалистами Управления МВД России по городу. Как выяснилось в ходе рейда, мужчина незаконно торговал на улице Адоратского. На него неоднократно налагались штрафы, при этом сроки добровольной уплаты истекли. Казанца доставили в отдел полиции для составления материала по статье 20.25 КОАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», после чего арестовали.
Также в ходе совместного рейда сотрудники административных комиссий Казани и Федеральной службы судебных приставов выявили автотранспортное средство, собственник которого имеет штрафы по ст.3.16 КОАП РТ «Неуплата за размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке». Общая сумма долга составила 41,5 тысячи рублей. Собственник оплатил штрафы, чтобы избежать отправки автомобиля на спецстоянку.
Жителям города напоминают, что административный штраф нужно оплатить в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу.