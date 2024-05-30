В Калининграде кондуктор заставила маму взять на колени 5-летнего сына в полупустом трамвае

«Может, дети должны комфортно сидеть в транспорте? Понимаю, что есть правила, но разве плохо, если для ребёнка снижается риск падения и получения травм при резком торможении? Зачем кондукторы в Калининграде — чтобы грубо общаться с пассажирами?» — задаётся вопросами собеседник «Клопс».