В Калининграде кондуктор заставила маму взять на колени 5-летнего сына в полупустом трамвае

На этот раз расскажем две истории, в которых работники общественного транспорта по-разному проявили себя. Не положено — и точка!
В Калининграде кондуктор трамвая № 5 заставила пассажирку посадить на колени пятилетнего сына в полупустом салоне. Случайным свидетелем этой сцены стал глава всероссийского объединения защиты прав пассажиров Илья Зотов.
«Ребёнок и мама сидят напротив друг друга. Подходит кондуктор и говорит, что ребёнку не положено сидеть на отдельном месте, поэтому пусть едет у мамы на коленях или стоит», — описал ситуацию Зотов.
После кондуктор прошла по салону и села на «своё» сидение. По словам эксперта, никаких сидячих мест за кондукторами не закреплено.
«Может, дети должны комфортно сидеть в транспорте? Понимаю, что есть правила, но разве плохо, если для ребёнка снижается риск падения и получения травм при резком торможении? Зачем кондукторы в Калининграде — чтобы грубо общаться с пассажирами?» — задаётся вопросами собеседник «Клопс».
Ещё и на обратную дорогу дала денег
Сыну калининградки Ольги Королёвой помогла женщина-кондуктор. Утром мальчик сел в автобус № 5 в микрорайоне Космодемьянского, чтобы доехать до зоопарка.
«Спешил на тренировку и забыл дома транспортную карту. Кондуктор не только не высадила ребёнка, но ещё и дала 15 рублей на обратную дорогу», — рассказала Ольга.
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