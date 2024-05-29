Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ольга Бузова покормила сусликов в Челябинске

В среду, 29 мая, в Челябинск прилетела телеведущая и певица Ольга Бузова. Она побывала в ботаническом саду ЧелГУ, где покормила сусликов и восхитилась цветущей сиренью. Видео об этом артистка опубликовала в своих соцсетях.

— Мою любовь к сирени вы знаете, посмотрите, какой парк. Сколько здесь сортов сирени! Боже, как красиво! Я обожаю сирень, смотрите: разные сорта, разные цвета. Какая красота! Я вообще такое в первый раз увидела, — поделилась впечатлениями Ольга Бузова.

Также артистка повстречала в ботаническом саду сусликов и покормила их изюмом..

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, Ольга Бузова прилетела в Челябинск на съёмки второго сезон проекта «Ольга Вузова». Его покажут осенью на сервисе VK Видео.

А в прошлом месяце в Челябинске выступил певец Дима Билан. После концерта он показал свою гримёрку, полную цветов.