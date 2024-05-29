Ольга Бузова покормила сусликов в Челябинске

— Мою любовь к сирени вы знаете, посмотрите, какой парк. Сколько здесь сортов сирени! Боже, как красиво! Я обожаю сирень, смотрите: разные сорта, разные цвета. Какая красота! Я вообще такое в первый раз увидела, — поделилась впечатлениями Ольга Бузова.