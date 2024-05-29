Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 30 мая

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 30 мая 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Бр. Кашириных, 132 — с 10.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Бр. Кашириных, 100-А, 102, 102-А, 102-В, 102-Д, 104-А; Болейко, 1, 3, 6; пр. Победы, 162-В — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Бурденюка, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/22, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25; Героя России Молодова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28; Шагольская, 1кв, 1, 2, 4; 2-я Ирбитская, 42-Б; 11-А Городок, 3 — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 56, 59 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— 40-летия Победы, 6, 8, 10; Габдуллы Тукая, 9, 11, 13, 13-А — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Новороссийская, 83, 85, 102 — с 09.00 до 20.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 20; Дегтярева, 81 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цвиллинга, 36; пл. Революции, 1/1 — с 09.30 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Омская, 71; Блюхера, 7 — с 09.00 до 15.00;
— ч/с: Знаменская, 11, 13; Светлая, 13−24; Кубанская, 10−25; Центральная, 18; Белорецкая, 3−57; Дарвина, 69 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 2-я Эльтонская, 22 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Танкистов, 159−173 (нечет.); Внутриквартальная, 3−61 (нечет.); Шишкина, 195−209, 178−188; Мамина, 180−192 (чет.); пер.1-й Газонный, 1, 5, 7, 8−16; пер.2-й Газонный, 3−15; пер. 5-й Рыбокоптильный; Кулибина, 2−46 — с 08.30 до 17.00;
— ч/с: Новозаводская, 47−72; Инженерная, 51−70; Волочаевская, 36−57; Завалишина, 41−65; Мечникова, 2−31; Комарова, 40−72; Бажова, 37−71; Октябрьская, 40−65; Изобретателей, 42−59; пер. Пусковой, 1−19 — с 13.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— С. Кривой, 26 — с 09.00 до 19.00.
Отключение электроэнергии:
— Гидрострой, 2−25; Парковая, 11, 24-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера и Омская — с 9.00 до 14.00.
Будьте внимательны и осторожны!