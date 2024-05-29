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Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. К началу летнего сезона в Евпатории будут работать 68 пляжей, подготовка к курортному сезону ведется по графику. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира на платформе «ВКонтакте», сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году 68 пляжей будет работать, это меньше, чем в прошлом году. Тогда работало 80 пляжей. Евпатория готовится к курортному сезону. Пляжи, которые получили разрешения, открываются», — сказал он.

По его словам, с 1 июня, когда начнется курортный сезон, пляжи, получившие разрешения, начнут работать. В настоящее время ведется благоустройство пляжных территорий, все идет по графику.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель председателя Госсовета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Галина Герасимова рассказала, что в рамках подготовки к курортному сезону в Евпатории проходят субботники, дополнительные средства будут выделены на ремонт и строительство тротуаров, а благодаря строительству водовода Чеботарка — Ивановка — Евпатория, к курортному сезону жители региона и гости курорта будут бесперебойно обеспечены водой.

В середине марта в Евпатории после реконструкции открыли набережную имени Терешковой.

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5−4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.

Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.

Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.

туризм и отдых