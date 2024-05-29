Как Евпатория готовится к курортному сезону и сколько пляжей отроется

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель председателя Госсовета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению Галина Герасимова рассказала, что в рамках подготовки к курортному сезону в Евпатории проходят субботники, дополнительные средства будут выделены на ремонт и строительство тротуаров, а благодаря строительству водовода Чеботарка — Ивановка — Евпатория, к курортному сезону жители региона и гости курорта будут бесперебойно обеспечены водой.