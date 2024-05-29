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Врач рассказала, сколько мороженого можно съедать в день

Советы врача-диетолога Анжелики Дюваль.

Источник: Комсомольская правда

Врач рассказала, сколько мороженого можно съедать в день.

В день лучше всего съедать не более одной порции мороженого, отмечает российский врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По её словам, этот продукт является высококалорийным — в одном стаканчике мороженого может содержаться до 400 калорий, поэтому его потребление стоит ограничивать.

— Чтобы сжечь эти калории, нужно потратить два часа физического труда, а ведь за день мы не только одно мороженое едим, а ещё какую-то пищу. То есть каждый день я бы не рекомендовала всё-таки, потому что это большой избыток лишних калорий, которые нужно отрабатывать, — подчеркнула врач.

Чтобы снизить риски для здоровья, Дюваль рекомендует выбирать мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов, а также есть его в первой половине дня. Это увеличит шансы потратить полученные калории до сна, заключила она.

здоровье