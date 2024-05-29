Врач рассказала, сколько мороженого можно съедать в день.

— Чтобы сжечь эти калории, нужно потратить два часа физического труда, а ведь за день мы не только одно мороженое едим, а ещё какую-то пищу. То есть каждый день я бы не рекомендовала всё-таки, потому что это большой избыток лишних калорий, которые нужно отрабатывать, — подчеркнула врач.