Главные новости к вечеру 29 мая

Силуанов перечислил принципы налоговой реформы

Налоговая реформа предусматривает, что «богатые заплатят чуть больше, но деньги пойдут на социальные программы».



WP: бывший президент США Трамп заявил, что бомбил бы Москву

Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.



Власти начнут взимать процент от суммы сделок с недвижимостью

Правительство намерено изменить механизм расчета госпошлины, которую платят физические лица и компании при осуществлении сделок с недвижимостью.



В России создадут круглогодичные курорты у пяти морей и Байкала

Проект «Пять морей и озеро Байкал» призван стимулировать развитие туризма в России и создать уникальные курортные объекты для путешественников и отдыхающих.



Актер Алексей Панин внесен в реестр террористов и экстремистов

Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.