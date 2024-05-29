Силуанов перечислил принципы налоговой реформы
Налоговая реформа предусматривает, что «богатые заплатят чуть больше, но деньги пойдут на социальные программы».
WP: бывший президент США Трамп заявил, что бомбил бы Москву
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Власти начнут взимать процент от суммы сделок с недвижимостью
Правительство намерено изменить механизм расчета госпошлины, которую платят физические лица и компании при осуществлении сделок с недвижимостью.
В России создадут круглогодичные курорты у пяти морей и Байкала
Проект «Пять морей и озеро Байкал» призван стимулировать развитие туризма в России и создать уникальные курортные объекты для путешественников и отдыхающих.
Актер Алексей Панин внесен в реестр террористов и экстремистов
Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.
Главные новости к вечеру 29 мая
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Силуанов перечислил принципы налоговой реформы