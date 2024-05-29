Возраст первых родов, бесплодие и лечение: 7 вопросов репродуктологу

— Если пара молодая, до 35 лет, они год, то есть 12 месяцев, регулярно живут половой жизнью и беременность не наступает, то мы говорим о первичном бесплодии. Если же пара более старшего возраста, после 35 лет, и они 6 месяцев планируют беременность, регулярно живут половой жизнью, не предохраняются, и беременность не наступает, мы говорим тоже о первичном бесплодии, уже у пары более старшего репродуктивного возраста.