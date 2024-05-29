Возраст первых родов, бесплодие и лечение: 7 вопросов репродуктологу

Какие обследования нужно проходить парам, которые решили завести ребенка? Если что-то пошло не так, в какой момент уже можно говорить о бесплодии и что делать в такой ситуации? На эти и другие вопросы в проекте «В теме. Здоровье» ответила врач акушер-гинеколог, репродуктолог ЦВР «Эмбрио» Екатерина Акулич.
— Средний возраст женщины, которая рожает первенца, в Беларуси — 27 лет. Это поздно или уже норма?
— На самом деле норма. По Всемирной организации здравоохранения нормальный возраст женщины для первых родов до 35 лет. Поэтому 27 — вполне себе хорошо, подходит.
— С какими возрастными сложностями или проблемами может столкнуться женщина, если она долго откладывала беременность?
— Самая главная, основная проблема — это снижение овариального резерва. Во всем мире замечено, что после 35 лет очень снижается количество яйцеклеток, поэтому могут возникать сложности с планированием беременности.
— Какие необходимо пройти обследования и женщине, и мужчине, если они приняли решение завести ребенка?
— Стандартные обследования, которые мы каждый год проходим в поликлинике. Плюс [обследоваться на] инфекции, передаваемые половым путем, — обязательно для обоих партнеров. Вести здоровый образ жизни: рациональное питание, сон, отдых и физические нагрузки адекватные.
— В обществе почему-то принято считать, что, если у пары не получается завести ребенка, то виновата женщина. Как сейчас обстоят дела с мужским здоровьем?
— Давайте по бесплодию возьмем. 40% — это женское, 30% — мужской фактор, и еще 40% — комбинированный, то есть женское плюс мужское.
— В народе часто бесплодием называют любую проблему, когда у пары нет детей. А с точки зрения медицины что так называется?
— Если пара молодая, до 35 лет, они год, то есть 12 месяцев, регулярно живут половой жизнью и беременность не наступает, то мы говорим о первичном бесплодии. Если же пара более старшего возраста, после 35 лет, и они 6 месяцев планируют беременность, регулярно живут половой жизнью, не предохраняются, и беременность не наступает, мы говорим тоже о первичном бесплодии, уже у пары более старшего репродуктивного возраста.
— Какие сегодня есть методы лечения бесплодия?
— На самом деле много, и это не всегда ЭКО. У нас есть контролируемая индукция овуляции, мы применяем внутриматочную инсеминацию. А уже потом постепенно переходим к ЭКО, если оно требуется, если другие методы не помогли.
— Как часто сегодня белорусские пары приходят к тому, что нужно применять ЭКО?
— Насколько мне известно, 3,5−4 тысячи протоколов в год у нас проходит в стране.