Эксперты прогнозируют резкий рост острых кишечных заболеваний в РК летом

«С начала года в регионе зарегистрировано 42 случая ОКИ, показатель на 100 тыс. населения составил 5,27. По сравнению с прошлым годом (43 случая, показатель — 5,53) уровень заболеваемости снизился на один факт. Из всех зарегистрированных случаев девять случаев (21,4%) приходится на детей до 14 лет. С наступлением летних месяцев резко возрастает заболеваемость острыми кишечными заболеваниями и пищевыми отравлениями».