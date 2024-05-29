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Около станции метро «Фрунзенская» вводится новая остановка

Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту.

Около станции метро «Фрунзенская» вводится новая остановка. Павильон ожидания общественного транспорта появится у дома № 72 по Московскому проспекту. Здесь будут останавливаться автобусы №№ 50, 225 и троллейбусы №№ 15, 17. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Остановка называется «Станция метро “Фрунзенская”. Отметим, что переименовывается действующая остановка “Станция метро “Фрунзенская” в “Смоленская улица” в прямом направлении движения на автобусных маршрутах № 50, 225.

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба «Организатора перевозок»

Ранее мы писали, что рабочее движение на Московско-Дунайской развязке запустят в конце лета.