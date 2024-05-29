МВД определит террористически уязвимые объекты по всей Беларуси

В частности, после окончания тактико-специальных учений Кубраков напомнил, что в Беларуси подобные тренировки проводятся постоянно. Они способствуют отработке слаженности служб, задействующихcя в спасении людей. Министр заметил, что ранее было предложено разработать паспорта безопасности мест массового пребывания граждан. А в этот раз решили еще определить террористически уязвимые объекты в Минске, в каждом областном и районном центрах.