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МВД определит террористически уязвимые объекты по всей Беларуси

Глава МВД: террористически уязвимые объекты определят в Минске, областных и районных центрах.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что в Беларуси будут определены террористически уязвимые объекты, передает пресс-служба МВД.

В частности, после окончания тактико-специальных учений Кубраков напомнил, что в Беларуси подобные тренировки проводятся постоянно. Они способствуют отработке слаженности служб, задействующихcя в спасении людей. Министр заметил, что ранее было предложено разработать паспорта безопасности мест массового пребывания граждан. А в этот раз решили еще определить террористически уязвимые объекты в Минске, в каждом областном и районном центрах.

— На объектах создадим такие паспорта с информацией о количестве входов/выходов, детальном плане сооружения, использовавшихся при строительстве материалах и т. д. При возникновении чрезвычайных происшествий в соответствии с этими данными будем выстраивать действия по защите людей и нейтрализации террористов, — рассказал Кубраков.