МВД определит террористически уязвимые объекты по всей Беларуси

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что в Беларуси будут определены террористически уязвимые объекты, передает пресс-служба МВД.
В частности, после окончания тактико-специальных учений Кубраков напомнил, что в Беларуси подобные тренировки проводятся постоянно. Они способствуют отработке слаженности служб, задействующихcя в спасении людей. Министр заметил, что ранее было предложено разработать паспорта безопасности мест массового пребывания граждан. А в этот раз решили еще определить террористически уязвимые объекты в Минске, в каждом областном и районном центрах.
— На объектах создадим такие паспорта с информацией о количестве входов/выходов, детальном плане сооружения, использовавшихся при строительстве материалах