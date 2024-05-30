Жалуются водители и пассажиры: в Калининграде часть новых ЛиАЗов заменили на старые МАЗы

То, что в восьми из 33 ЛиАЗов не работают кондиционеры, выяснилось с наступлением тепла. Автобусы обещали отремонтировать до 1 июня. Калининградцы замечали и то, что новый транспорт часто ломается: на заводе-изготовителе не стали комментировать эту ситуацию, а в «Калининград-ГорТрансе» рассказали о причинах.