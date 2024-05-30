Жалуются водители и пассажиры: в Калининграде часть новых ЛиАЗов заменили на старые МАЗы

Часть новых ЛиАЗов на маршрутах в Калининграде сменили старенькие МАЗы. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии «Калининград-ГорТранс».
По данным на 29 мая, на 11-м и 37-м работают два автобуса МАЗ 203. На 36-м российский транспорт полностью заменили на белорусский.
Водители новых автобусов жалуются, что сложно работать целую смену в жаркую погоду и без кондиционеров, которые в ЛиАЗах быстро выходили из строя. Продолжают высказывать недовольство новым транспортом и пассажиры.
«Ради смеха — встаньте на задней площадке спиной к дверям и правой рукой возьмитесь за поручень. Главное, не забудьте вовремя убрать руку во время торможения и открытия дверей — иначе дверь вам сломает эту самую руку», — написал в редакцию читатель Роман.
Другая жительница обратила внимание на верхний поручень: людям невысокого роста сложно до него дотянуться.
То, что в восьми из 33 ЛиАЗов не работают кондиционеры, выяснилось с наступлением тепла. Автобусы обещали отремонтировать до 1 июня. Калининградцы замечали и то, что новый транспорт часто ломается: на заводе-изготовителе не стали комментировать эту ситуацию, а в «Калининград-ГорТрансе» рассказали о причинах.