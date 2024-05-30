«Рост конкуренции и цен»: сколько стоит отдых в глэмпингах Калининградской области

Конкуренция увеличивается каждый год. Мы работает над улучшением своего проекта так же как и многие наши коллеги. Рост конкуренции ведёт к повышению качества услуг. Я думаю, этот процесс продолжится и дальше, — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.