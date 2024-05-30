«Рост конкуренции и цен»: сколько стоит отдых в глэмпингах Калининградской области

До конца 2024 года в Калининградской области планируют обустроить около 300 номеров в нестационарных средставах размещения. Основатель первого глэмпинга в Калининградской области Polyana Glamping Николай Изучеев считает, что рост конкуренции может привести к снижению цен. Однако пока такой тенденции в регионе не наблюдается.
Конкуренция увеличивается каждый год. Мы работает над улучшением своего проекта так же как и многие наши коллеги. Рост конкуренции ведёт к повышению качества услуг. Я думаю, этот процесс продолжится и дальше, — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.
Стоимость проживания в глэмпингах на территории региона разная. Где-то можно арендовать номер за пять тысяч рублей, а где-то минимальная цена за ночь — 17 тысяч.
Vikingood
Забронировать малый хитте в Vikingood в июне можно минимум за 17 тысяч рублей. Проживание в номере неотипи (шалаш с остеклением) стоит дороже — 24 тысячи за ночь. Адрес: Балтийская коса, улица Школьная, 15А.
«Море рядом»
Проживание в глэмпинге «Море рядом» в июне стоит минимум 13200 рублей. В июле и августе цена за ночь вырастет до 16700 рублей. Адрес: посёлок Янтарный, улица Морская Набережная, 9.
Rõsa
Проживание в глэмпинге Rõsa в июне стоит минимум 10500 рублей. Снять шатёр можно 10500−12500 рублей, бунгало — за 15 тысяч. В июле цена вырастет до 13400−16500 рублей. Адрес: Куршская коса, посёлок Морское.
Lama park
Забронировать домик с видом на ферму оленей можно минимум за 5400 рублей. В выходные стоимость номера в Lama park повышается до 6300 рублей. Адрес: Багратионовский округ, посёлок Мушкино, 5А.
«Шалаш»
Небольшой деревянный домик на двоих в «Шалаше» можно снять минимум за 9900 рублей. Номер на четверых обойдётся в 12100 рублей за ночь. Адрес: Светлогорск, переулок Прибалтийский, 1 (посёлок Отрадное).
«Горка»
Стандартный номер в глэмпинге «Горка» стоит пять тысяч рублей. В выходные цена за проживание вырастает до семи тысяч. Адрес: Озёрский округ, посёлок Ново-Гурьевское.
Polyana Glamping
Проживание в глэмпинге на Куршской косе в июне будет стоить 9400−11400 рублей. В июле стоимость домика в Polyana Glamping вырастет до 11400−14900 рублей. Адрес: Зеленоградский округ, Куршская коса.
«Аистово»
Номер в глэмпинге «Аистово» можно забронировать за семь тысяч рублей в будние дни. На выходных ночь в домике обойдётся в восемь тысяч. Адрес: Гурьевский округ, посёлок Аистово.
«Маяк»
Забронировать шатёр в глэмпинге «Маяк» в июне можно минимум за 7500 рублей. В июле и августе цена вырастет до девяти-десяти тысяч. Адрес: Полесский округ, посёлок Ушаковка.
«Тихая гавань»
Минимальная стоимость проживания в глэмпинге «Тихая гавань» в июне — 7500 рублей. Снять домик в июле и августе можно за 8500−13500 рублей. Адрес: Светлогорск, улица Хуторская, 4.
«Космос»
Забронировать номер в виде космической сферы в июне можно минимум за шесть тысяч рублей. В выходные стоимость проживания в глэмпинге увеличивается до 7500 рублей. Адрес: Зеленоградский округ, посёлок Новосельское.
Glampoint
Забронировать жилой модуль в июне можно за 13200 рублей. В июле и августе минимальная стоимость проживания в глэмпинге вырастет до 15400 рублей. Адрес: Янтарный округ, посёлок Синявино.
Указанные цены актуальны на момент публикации.