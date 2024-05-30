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«Рост конкуренции и цен»: сколько стоит отдых в глэмпингах Калининградской области

За последние несколько лет в Калининградской области открыли более десяти глэмпингов. Места для отдыха на природе с гостиничными удобствами появились на Куршской и Балтийской косах, в Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном, посёлках Аистово, Мушкино и других.

Источник: Калининград.Ru

До конца 2024 года в Калининградской области планируют обустроить около 300 номеров в нестационарных средставах размещения. Основатель первого глэмпинга в Калининградской области Polyana Glamping Николай Изучеев считает, что рост конкуренции может привести к снижению цен. Однако пока такой тенденции в регионе не наблюдается.

Конкуренция увеличивается каждый год. Мы работает над улучшением своего проекта так же как и многие наши коллеги. Рост конкуренции ведёт к повышению качества услуг. Я думаю, этот процесс продолжится и дальше, — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.

Стоимость проживания в глэмпингах на территории региона разная. Где-то можно арендовать номер за пять тысяч рублей, а где-то минимальная цена за ночь — 17 тысяч.

Vikingood

Забронировать малый хитте в Vikingood в июне можно минимум за 17 тысяч рублей. Проживание в номере неотипи (шалаш с остеклением) стоит дороже — 24 тысячи за ночь. Адрес: Балтийская коса, улица Школьная, 15А.

«Море рядом»

Проживание в глэмпинге «Море рядом» в июне стоит минимум 13200 рублей. В июле и августе цена за ночь вырастет до 16700 рублей. Адрес: посёлок Янтарный, улица Морская Набережная, 9.

Rõsa

Проживание в глэмпинге Rõsa в июне стоит минимум 10500 рублей. Снять шатёр можно 10500−12500 рублей, бунгало — за 15 тысяч. В июле цена вырастет до 13400−16500 рублей. Адрес: Куршская коса, посёлок Морское.

Lama park

Забронировать домик с видом на ферму оленей можно минимум за 5400 рублей. В выходные стоимость номера в Lama park повышается до 6300 рублей. Адрес: Багратионовский округ, посёлок Мушкино, 5А.

«Шалаш»

Небольшой деревянный домик на двоих в «Шалаше» можно снять минимум за 9900 рублей. Номер на четверых обойдётся в 12100 рублей за ночь. Адрес: Светлогорск, переулок Прибалтийский, 1 (посёлок Отрадное).

«Горка»

Стандартный номер в глэмпинге «Горка» стоит пять тысяч рублей. В выходные цена за проживание вырастает до семи тысяч. Адрес: Озёрский округ, посёлок Ново-Гурьевское.

Polyana Glamping

Проживание в глэмпинге на Куршской косе в июне будет стоить 9400−11400 рублей. В июле стоимость домика в Polyana Glamping вырастет до 11400−14900 рублей. Адрес: Зеленоградский округ, Куршская коса.

«‎Аистово»

Номер в глэмпинге «‎Аистово» можно забронировать за семь тысяч рублей в будние дни. На выходных ночь в домике обойдётся в восемь тысяч. Адрес: Гурьевский округ, посёлок Аистово.

«Маяк»

Забронировать шатёр в глэмпинге «Маяк» в июне можно минимум за 7500 рублей. В июле и августе цена вырастет до девяти-десяти тысяч. Адрес: Полесский округ, посёлок Ушаковка.

«Тихая гавань»

Минимальная стоимость проживания в глэмпинге «Тихая гавань» в июне — 7500 рублей. Снять домик в июле и августе можно за 8500−13500 рублей. Адрес: Светлогорск, улица Хуторская, 4.

«Космос»

Забронировать номер в виде космической сферы в июне можно минимум за шесть тысяч рублей. В выходные стоимость проживания в глэмпинге увеличивается до 7500 рублей. Адрес: Зеленоградский округ, посёлок Новосельское.

Glampoint

Забронировать жилой модуль в июне можно за 13200 рублей. В июле и августе минимальная стоимость проживания в глэмпинге вырастет до 15400 рублей. Адрес: Янтарный округ, посёлок Синявино.

Указанные цены актуальны на момент публикации.

туризм и отдых