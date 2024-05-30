Режим черного неба ввели в Самарской области с 29 по 31 мая

В среду, 29 мая, в Самарской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий 1-й степени опасности или по-другому «черное небо». Предприятия и жителей региона предупредили о возможных последствиях.
— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Они продлятся до 09:00 30 мая, а второй раз повторятся с 19:00 30 мая и до 09:00 31 мая, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Предупреждение передали на предприятия Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнево, Отрадного, Чапаевска, Безенчука. Также предупреждение получили предприятия Тольятти, Жигулевска и поселка Винтай.
Напомним, во время неблагоприятных метеорологических условий в приземном слое атмосферы накапливаются вредные вещества. При 1-й степени НМУ жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься спортом в закрытых спортивных комплексах.