Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим черного неба ввели в Самарской области с 29 по 31 мая

В Самарской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий 1-й степени опасности.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 мая, в Самарской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий 1-й степени опасности или по-другому «черное небо». Предприятия и жителей региона предупредили о возможных последствиях.

— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Они продлятся до 09:00 30 мая, а второй раз повторятся с 19:00 30 мая и до 09:00 31 мая, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Предупреждение передали на предприятия Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнево, Отрадного, Чапаевска, Безенчука. Также предупреждение получили предприятия Тольятти, Жигулевска и поселка Винтай.

Напомним, во время неблагоприятных метеорологических условий в приземном слое атмосферы накапливаются вредные вещества. При 1-й степени НМУ жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься спортом в закрытых спортивных комплексах.