Режим черного неба ввели в Самарской области с 29 по 31 мая

— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Они продлятся до 09:00 30 мая, а второй раз повторятся с 19:00 30 мая и до 09:00 31 мая, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».