Список зон, где запрещены самокаты, расширили в Нижнем Новгороде

Один из жителей Нижнего Новгорода обратился с жалобой на электросамокаты на дорогах к губернатору Глебу Никитину, и ему ответили сотрудники мэрии. Они сообщили, что для повышения безопасности дорожного движения между администрацией Нижнего Новгорода и компаниями, предоставляющими услуги по аренде электросамокатов, было заключено соответствующее соглашение.