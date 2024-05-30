Список зон, где запрещены самокаты, расширили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде был расширен список мест, где ограничена скорость движения на электросамокатах. Эту информацию представители городской администрации опубликовали в социальных сетях.
Один из жителей Нижнего Новгорода обратился с жалобой на электросамокаты на дорогах к губернатору Глебу Никитину, и ему ответили сотрудники мэрии. Они сообщили, что для повышения безопасности дорожного движения между администрацией Нижнего Новгорода и компаниями, предоставляющими услуги по аренде электросамокатов, было заключено соответствующее соглашение.
На сезон 2024 года оно предусматривает расширение списка территорий, где ограничена скорость движения, и для каждой из них устанавливаются предельные значения скорости: до 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч. Также увеличено количество зон, где запрещено размещение и движение электросамокатов.