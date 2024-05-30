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Омичам рассказали, как проверяется качество ремонта дорог

Образцы асфальта исследуют в лабораториях.

Источник: Мэрия Омска

В Омске с началом сезона продолжается ремонт дорог. За тем, насколько качественно делают работу дорожники, следят сотрудники строительного контроля и УДХБ. Качество уложенного асфальта проверяется в лабораториях. Для этого осуществляется выезд на место ремонта и из нового покрытия выпиливаются куски асфальта. Забор производят в трёх точках, чтобы получить полную картину. Затем образец отправляется для исследования в лабораторию СибАДИ.

Если асфальт пройдёт проверку, то подрядчик сможет укладывать верхний слой, а если нет — будет перекладывать асфальт.

Отметим, в этом году в Омске будут отремонтированы сразу девять дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы уже активно ведутся, а на некоторых объектах даже подходят к завершению.