Омичам рассказали, как проверяется качество ремонта дорог

В Омске с началом сезона продолжается ремонт дорог. За тем, насколько качественно делают работу дорожники, следят сотрудники строительного контроля и УДХБ. Качество уложенного асфальта проверяется в лабораториях. Для этого осуществляется выезд на место ремонта и из нового покрытия выпиливаются куски асфальта. Забор производят в трёх точках, чтобы получить полную картину. Затем образец отправляется для исследования в лабораторию СибАДИ.