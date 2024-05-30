Власти выяснили причину замора рыбы на Нижнем озере

Как уточнили в пресс-службе, на момент проведения проверки в воде по береговой линии пруда находилось около десяти погибших рыб — 25% от общего числа, отметили в ведомстве. «Явление гибели рыбы в водоемах области фиксируется ежегодно. Это природное явление, как правило, происходит в летний период. В этом году пораньше, так как май был очень жаркий, за счёт чего идёт интенсивный прогрев воды, начинается бурное цветение и как следствие это приводит к снижению кислорода в воде», — отметила руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Снежана Котюх.