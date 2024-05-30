В Пермском крае прошла первая сильная гроза в этом году

По данным синоптиков, погоду в Прикамье продолжает определять малоподвижный фронт, ориентированный с северо-запада на юго-восток. В результате чего, в центральных районах края, в том числе и в Перми, резко похолодало до +5 градусов. Также прошел небольшой дождь, а в некоторых районах — со снегом.