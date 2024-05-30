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В Пермском крае прошла первая сильная гроза в этом году

Непогода накрыла Чайковский.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 29 мая прошла первая сильная гроза в этом году, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Непогода накрыла Чайковский. Сильный ливень привел к локальным подтоплениям. Из-за обильного дождя в городе затопило некоторые улицы.

По данным синоптиков, погоду в Прикамье продолжает определять малоподвижный фронт, ориентированный с северо-запада на юго-восток. В результате чего, в центральных районах края, в том числе и в Перми, резко похолодало до +5 градусов. Также прошел небольшой дождь, а в некоторых районах — со снегом.