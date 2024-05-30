Суд не нашел оснований для исправления омского сквера Молодоженов

Напомним, в 4-месячный срок, к концу лета 2020 года, подрядчику необходимо было обновить тротуарные дорожки, отремонтировать входную группу, а также санитарную площадку, за что по контракту полагалось свыше 17,4 миллиона рублей. При этом гарантийный срок исчислялся 3 годами.
«Как следует из искового заявления, 14.04.2023 в ходе комиссионного обследования территории “Сквер Молодоженов” в Советском административном округе города Омска были выявлены недостатки выполненных работ, а именно:
— просадка тротуарной плитки на пешеходных дорожках по всей территории сквера;
— нарушена целостность тренажеров «Воркаут» и «Скороход», — обозначено в материалах дела.
«Образовавшиеся дефекты в виде просадки тротуарных плиток “Ромб” 325*170*80 не имеют причинно-следственной связи и не являются следствием некачественно выполненных работ, применения некачественных материалов ООО “А-Лига”, а также не относятся к нарушениям технологии в процессе строительно-монтажных работ подрядной организацией ООО “А-Лига”. Образовавшиеся повреждения и недостатки являются следствием ненадлежащей эксплуатации/содержания выполненного в 2020 году тротуарного покрытия, непринятия заказчиком мер по ограничению доступа и недопущению проезда специализированной техники массой свыше 8 тонн по тротуарам “группы А”, то есть относятся к механическим повреждениям, допущенным в процессе неаккуратной эксплуатации», — обозначено по итогам ее проведения в решении Арбитражного суда Омской области.
С полным перечнем доводов суда в пользу отказа в удовлетворении требований Управления дорожного хозяйства и благоустройства можно ознакомиться по ссылке.
По наблюдениям «СуперОмска», зарегистрированное в 2016 году ООО «А-Лига» за свою историю взяло 5 подрядов на территории Омской области, причем все в 2020 году. Трижды компания сотрудничала с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, в том числе обязуясь благоустроить «Восточную рощу» за 12,39 миллиона рублей, а также поучаствовать в благоустройстве Советского парка за 24,27 миллиона рублей. При этом в начале 2024-го появились сведения о направлении УФНС по Тульской области заявления с требованием признать коммерческую структуру банкротом.