Суд не нашел оснований для исправления омского сквера Молодоженов

По наблюдениям «СуперОмска», зарегистрированное в 2016 году ООО «А-Лига» за свою историю взяло 5 подрядов на территории Омской области, причем все в 2020 году. Трижды компания сотрудничала с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, в том числе обязуясь благоустроить «Восточную рощу» за 12,39 миллиона рублей, а также поучаствовать в благоустройстве Советского парка за 24,27 миллиона рублей. При этом в начале 2024-го появились сведения о направлении УФНС по Тульской области заявления с требованием признать коммерческую структуру банкротом.