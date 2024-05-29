Нижегородского министра образования привлекут к ответственности за сбой с ОГЭ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», 4,5 тыс. девятиклассников не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ)из-за сбоя программного обеспечения 27 мая. Из-за этого школьники, пришедшие на экзамен с утра, прождали несколько часов без еды и воды. Некоторые из них провели часы ожидания на улице на жаре, другие в помещениях школ. Прокуратура Нижегородской области начала проверку исполнения законодательства об образовании.
Сначала министерство образования сообщило, что школьникам дадут возможность сдать экзамены в резервные дни. Сегодня оно уведомило, что девятиклассники смогут сдать ОГЭ 30 мая, 10 или 14 июня на выбор по их желанию. Ученики, которые смогли сдать экзамен с 27 мая, но считают, что их результат был бы лучше, если бы не задержка, смогут аннулировать результаты и выбрать день для пересдачи.