В Пермском крае обрушилась часть моста

В Пермском округе произошло обрушение части моста через реку Голомысовку в деревне Голый Мыс в сторону Горшков. ЧП случилось днем 28 мая. Жители нескольких поселков остались отрезанными от выезда в Усть-Качку и Пермь.
— В деревне Голый Мыс, где рухнул мост, достаточно узкая дорога. Катишься по глине и все время боишься застрять. Сам мост в ужасном состоянии. Там постоянные лужи и торчат плиты. Дорога до Хмелевки как ребристая доска, особенно после дождя. Ее никак не ремонтируют, иногда только грейдер пройдет, — рассказывает жительница Хмелевки Ирина. — А недавно я повезла туда маму, и когда она увидела этот мост, сказала: «Боюсь, что он рухнет, он весь трясется».
Женщина уточнила, что про обрушение моста она узнала вчера из переписки в коллективном чате.
— В это время ко мне должен был приехать тракторист, пахать огород, но не получилось. Я ему позвонила и спросила, что там произошло. Он сказал, что провалился мост и все оцеплено, — говорит Ирина.
На официальной странице Усть-Качкинского территориального управления в соцсети ВКонтакте сообщается, что проезд транспорта через мост полностью закрыт. Возле моста установили предупреждающие знаки, а место провала огородили. На месте также дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели.
Для жителей деревень Комунна, Зубки, Верх-Речка, Хмелевка, Васильевка и села Новоильинское запустили два автобуса. Один из них ходит от почты в деревне Горшки до моста, а второй — после моста до Васильевки. По промежуточному звену — мосту — люди переходят от одного автобуса ко второму. При этом автобус довозит пассажиров только до населенных пунктов, а до садовых участков жители добираются самостоятельно.
«Второй день на месте ЧП проходят комиссии с участием главы Пермского муниципального округа — Владимиром Цветовым, его заместителями и подрядными организациями. Как только будет информация о принятых решениях об открытии проезда и судьбе моста, обязательно проинформируем», — говорится в сообщении.
Когда будет восстановлено движение, неизвестно — так же, как и сам мост.