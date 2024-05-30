В Пермском крае обрушилась часть моста

— В деревне Голый Мыс, где рухнул мост, достаточно узкая дорога. Катишься по глине и все время боишься застрять. Сам мост в ужасном состоянии. Там постоянные лужи и торчат плиты. Дорога до Хмелевки как ребристая доска, особенно после дождя. Ее никак не ремонтируют, иногда только грейдер пройдет, — рассказывает жительница Хмелевки Ирина. — А недавно я повезла туда маму, и когда она увидела этот мост, сказала: «Боюсь, что он рухнет, он весь трясется».