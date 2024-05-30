Омичам рассказали, когда ребёнка оставляют на второй год из-за двоек

Когда ребёнок завершает учебный год с двойками, у него появляется академическая задолженность и его могут оставить, что называется, на второй год. Однако, исправить ситуацию может помочь школа. Как это сделать, рассказал телеканал «Саратов 24» со ссылкой на госуслуги.
Школьника переводят в следующий класс условно. А летом он должен будет исправить двойки. Пересдавать можно до двух раз в год.
Если двойки не исправлены, то, по выбору родителя, ребёнка могут оставить на второй год, отправить на обучение по индивидуальному плану или обучение по адаптированной образовательной программе, если есть психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).
Если ученик завершил с двойками 4, 9 или 11 класс, то оставить школьника на второй год могут и без согласия родителей. Считается, что он не освоил программу. Если ребёнок был на семейном обучении, то его переводят на учёбу в школу.