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В Пермском крае из горящего дома спасли взрослого и ребенка

Пожар произошел в поселке Ильинский.

Источник: Комсомольская правда

Из горящего дома в поселке Ильинский Пермского края спасли двух человек. Пожар произошел вечером 29 мая. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.

— Сообщение о пожаре на улице Победы поступило в 17 часов 58 минут. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Горел двухэтажный двухквартирный дом и надворные постройки, — сообщили в МЧС.

На пожаре спасли взрослого и ребенка и эвакуировали двух человек. К сожалению, имеются травмированные. В результате происшествия погибших нет. Сейчас по факту пожара проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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