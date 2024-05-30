В Пермском крае из горящего дома спасли взрослого и ребенка

Из горящего дома в поселке Ильинский Пермского края спасли двух человек. Пожар произошел вечером 29 мая. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.
— Сообщение о пожаре на улице Победы поступило в 17 часов 58 минут. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Горел двухэтажный двухквартирный дом и надворные постройки, — сообщили в МЧС.
На пожаре спасли взрослого и ребенка и эвакуировали двух человек. К сожалению, имеются травмированные. В результате происшествия погибших нет. Сейчас по факту пожара проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.