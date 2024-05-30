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«Знаков навтыкают»: новинка в центре Владивостока озадачила водителей

«Без машины уже проще», — реагируют автомобилисты в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Новые изменения анонсированы для водителей Владивостока. Как сообщили в администрации города, в скором времени на участке Океанского проспекта между кольцом и остановкой на Первой Речке запретят остановку и стоянку автомобилей, пишет Telegram-канал «newsvlru» (18+).

Знаки установят перед старой остановкой общественного транспорта, которую перенесли в конце 2022 года подальше от кольца и пешеходного перехода. Теперь здесь будет запрещена остановка и для автобусов, и для автомобилей.

«Знаков навтыкают»;

«Без машины уже проще»;

«И так встать негде».