«Знаков навтыкают»: новинка в центре Владивостока озадачила водителей

Новые изменения анонсированы для водителей Владивостока. Как сообщили в администрации города, в скором времени на участке Океанского проспекта между кольцом и остановкой на Первой Речке запретят остановку и стоянку автомобилей, пишет Telegram-канал «newsvlru» (18+).
Знаки установят перед старой остановкой общественного транспорта, которую перенесли в конце 2022 года подальше от кольца и пешеходного перехода. Теперь здесь будет запрещена остановка и для автобусов, и для автомобилей.
«Знаков навтыкают»;
«Без машины уже проще»;
«И так встать негде».