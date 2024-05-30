В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах впервые появятся велодорожки

В Калининграде впервые появятся велополосы на Багратиона, Портовой, Димитрова, Карбышева и на Восточной эстакаде. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как пояснили в мэрии, 7 июня определят подрядчика, который нанесёт велоразметку на ряде городских улиц и обновит её там, где стёрлась. На эти цели выделили 1.5 млн руб. Работы должны быть завершены до 10 июня.
«Впервые велополосы на тротуарах появятся на Багратиона (от Эпроновской до Ленинского пр-та) и на Портовой (от дома № 49 до Транспортной); велодорожки на проезжей части выделят на Димитрова, Карбышева и на Восточной эстакаде», — говорится в сообщении.
Власти Калининградской области выделят деньги, чтобы выкупить земельные участки под вторую часть велодорожки «От косы до косы».