В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах впервые появятся велодорожки

«Впервые велополосы на тротуарах появятся на Багратиона (от Эпроновской до Ленинского пр-та) и на Портовой (от дома № 49 до Транспортной); велодорожки на проезжей части выделят на Димитрова, Карбышева и на Восточной эстакаде», — говорится в сообщении.