Какой сегодня праздник: 30 мая

Что интересного произошло 30 мая
Сегодня в мире отмечают День феминизма. Феминизм — это движение за равные права женщин и мужчин. За свои права женщины начали бороться еще в XVIII веке, но только в 60-х годах прошлого века им удалось добиться каких-то изменений. Женщины сегодня могут спокойно разгуливать в брюках, строить свой бизнес, карьеру, имеют право голосования и участия в выборах.
Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Это дата учреждена решением Всемирной организации здравоохранения для привлечения внимания общественности к указанным серьезным заболеваниям.
Всемирный день борьбы с астмой: что лечится в уникальных соляных пещерах Нахичеваня.
Исторические события 30 мая в мире
1431-й — в Руане сожжена Жанна д’Арк;
1498-й — начало третьей экспедиции Христофора Колумба;
1896-й — в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории ДТП: автомобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом. Велосипедист получил перелом ноги;
1965-й — открыто прямое железнодорожное сообщение Москва — Стокгольм и Москва — Осло;
1971-й — запуск АМС «Маринер-9» к Марсу;
1994 — дебют программы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
Исторические события 30 мая в Казахстане
1595-й — казахский хан Тауекель принял русское посольство, возглавляемое В. Степановым;
1953-й — в Казахском академическом театре оперы и балета впервые поставлена опера «Дудар-ай». Либретту написал А. Хангельдин, музыку — Е. Брусиловский, режиссер — К. Байсеитов;
2003-й — экс-президент Нурсултан Назарбаев открыл памятник великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву в Санкт-Петербурге.
Дни рождения знаменитостей 30 мая в мире
В 1912 году родился Лев Ошанин — автор известных советских песен («Пока я дышать умею», «Эх, дороги»);
в 1934 году родился Алексей Леонов — советский космонавт, первым вышедший в открытый космос;
в 1937 году родился Александр Демьяненко — советский и российский киноактер, известный телезрителям по роли Шурика в серии комедий Леонида Гайдая;
в 1980 году родился Стивен Джеррард — британский спортсмен, капитан футбольной команды «Ливерпуль».
Кто родился 30 мая в Казахстане
В 1948 году родился Валерий Котович — казахстанский общественный и политический деятель;
в 1979 году родился Алан Бурибаев — скрипач, один из самых молодых современных дирижеров Казахстана, лауреат конкурсов имени А. Педротти (1998, Италия), имени Н. Малько (2001, Дания).
День смерти знаменитостей 30 мая в мире
В 1977 году умер Пол Дезмонд — американский джазовый альт-саксофонист и композитор;
в 1980 году умер Алексей Хомич — советский футбольный вратарь;
в 2008 году умер Борис Шахлин — советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион;
в 2014 году умер Хеннинг Карлсен — датский кинорежиссер.
30 мая в православном календаре
Православная церковь вспоминает преподобную Евфросинью Московскую, а также апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии, сродников апостола Павла.
День ангела
Сегодня день ангела празднуют Степан, Дина и Евфросинья.