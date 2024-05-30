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Какой сегодня праздник: 30 мая

Этот день является 151-м в григорианском календаре. До конца года остается 215 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 30 мая

Сегодня в мире отмечают День феминизма. Феминизм — это движение за равные права женщин и мужчин. За свои права женщины начали бороться еще в XVIII веке, но только в 60-х годах прошлого века им удалось добиться каких-то изменений. Женщины сегодня могут спокойно разгуливать в брюках, строить свой бизнес, карьеру, имеют право голосования и участия в выборах.

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Это дата учреждена решением Всемирной организации здравоохранения для привлечения внимания общественности к указанным серьезным заболеваниям.

Всемирный день борьбы с астмой: что лечится в уникальных соляных пещерах Нахичеваня.

Исторические события 30 мая в мире

1431-й — в Руане сожжена Жанна д’Арк;

1498-й — начало третьей экспедиции Христофора Колумба;

1896-й — в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории ДТП: автомобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом. Велосипедист получил перелом ноги;

1965-й — открыто прямое железнодорожное сообщение Москва — Стокгольм и Москва — Осло;

1971-й — запуск АМС «Маринер-9» к Марсу;

1994 — дебют программы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

Исторические события 30 мая в Казахстане

1595-й — казахский хан Тауекель принял русское посольство, возглавляемое В. Степановым;

1953-й — в Казахском академическом театре оперы и балета впервые поставлена опера «Дудар-ай». Либретту написал А. Хангельдин, музыку — Е. Брусиловский, режиссер — К. Байсеитов;

2003-й — экс-президент Нурсултан Назарбаев открыл памятник великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву в Санкт-Петербурге.

Дни рождения знаменитостей 30 мая в мире

В 1912 году родился Лев Ошанин — автор известных советских песен («Пока я дышать умею», «Эх, дороги»);

в 1934 году родился Алексей Леонов — советский космонавт, первым вышедший в открытый космос;

в 1937 году родился Александр Демьяненко — советский и российский киноактер, известный телезрителям по роли Шурика в серии комедий Леонида Гайдая;

в 1980 году родился Стивен Джеррард — британский спортсмен, капитан футбольной команды «Ливерпуль».

Кто родился 30 мая в Казахстане

В 1948 году родился Валерий Котович — казахстанский общественный и политический деятель;

в 1979 году родился Алан Бурибаев — скрипач, один из самых молодых современных дирижеров Казахстана, лауреат конкурсов имени А. Педротти (1998, Италия), имени Н. Малько (2001, Дания).

День смерти знаменитостей 30 мая в мире

В 1977 году умер Пол Дезмонд — американский джазовый альт-саксофонист и композитор;

в 1980 году умер Алексей Хомич — советский футбольный вратарь;

в 2008 году умер Борис Шахлин — советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион;

в 2014 году умер Хеннинг Карлсен — датский кинорежиссер.

30 мая в православном календаре

Православная церковь вспоминает преподобную Евфросинью Московскую, а также апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии, сродников апостола Павла.

День ангела

Сегодня день ангела празднуют Степан, Дина и Евфросинья.