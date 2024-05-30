Какой сегодня праздник: 30 мая

Сегодня в мире отмечают День феминизма. Феминизм — это движение за равные права женщин и мужчин. За свои права женщины начали бороться еще в XVIII веке, но только в 60-х годах прошлого века им удалось добиться каких-то изменений. Женщины сегодня могут спокойно разгуливать в брюках, строить свой бизнес, карьеру, имеют право голосования и участия в выборах.