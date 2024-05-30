Казахстанский «Артек» хотят создать в ВКО

«Где-то добывают нефть, где-то газ, где-то сеют хлеб. А у нас есть общее достояние всего нашего народа — наша природа. Мы должны создать условия для наших же граждан, чтобы они могли приезжать к нам. Это вопрос внутреннего туризма. А начать предлагаю в этом году. Давайте принимать детей из других регионов, особенно тех, которые пострадали от паводков. Переговорить с нашими предприятиями и хозяйствами, кто бы взял шефство. Я понимаю, бюджет мы не готовили. Скажем, в Глубоковском, Шемонаихинском районах, Катон-Карагае, Улкен Нарыне, Курчуме, Маркаколе есть такие возможности».