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Солнце продолжает посылать к Земле мощные вспышки — ученые в этот раз шокированы

Новая мощная вспышка произошла на Солнце, что, может, вызвать очередную магнитную бурю на нашей планете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Источник: Смартпресс

Специалист, комментируя данное событие, отметил, что солнечная вспышка наблюдалась на протяжении 20 минут. Предварительно ей дан балл X1.4.

«Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник», — сказал Сергей Богачев.

Также руководитель лаборатории уточнил, что на этот раз ученые были удивлены, наблюдая данное событие. Все дело в том, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла. Это «вызывает почти шоковое состояние» у ученых, признался эксперт.

«В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем, по касательной», — резюмировал Богачев.

космос