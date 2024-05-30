Солнце продолжает посылать к Земле мощные вспышки — ученые в этот раз шокированы

Специалист, комментируя данное событие, отметил, что солнечная вспышка наблюдалась на протяжении 20 минут. Предварительно ей дан балл X1.4.
«Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник», — сказал Сергей Богачев.
Также руководитель лаборатории уточнил, что на этот раз ученые были удивлены, наблюдая данное событие. Все дело в том, что область за две недели не растеряла энергию и, едва показавшись на видимой стороне Солнца, произвела уже две вспышки высшего балла. Это «вызывает почти шоковое состояние» у ученых, признался эксперт.
«В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем, по касательной», — резюмировал Богачев.