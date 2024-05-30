Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии

«Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик», — сказано в коммюнике метеорологов.
Со ссылкой на службу гражданской обороны, телеканал сообщил, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.
Ранее исландские СМИ информировали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.
Метеорологами также был изменен цветовой код полетов на «красный», тем не менее это не говорит о том, что есть перебои в авиасообщении.
Аэропорт Кефлавик функционирует в штатном режиме, об этом сообщили в главной воздушной гавани Исландии.
Глава нацполиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.