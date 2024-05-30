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Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, в регионе ранее была эвакуирована часть жителей, сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро.

Источник: Reuters

«Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик», — сказано в коммюнике метеорологов.

Со ссылкой на службу гражданской обороны, телеканал сообщил, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика.

Ранее исландские СМИ информировали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.

Метеорологами также был изменен цветовой код полетов на «красный», тем не менее это не говорит о том, что есть перебои в авиасообщении.

Аэропорт Кефлавик функционирует в штатном режиме, об этом сообщили в главной воздушной гавани Исландии.

Глава нацполиции после консультации с правоохранителями в регионе объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.