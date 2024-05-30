Государственные детские сады в Петербурге с 1 сентября станут бесплатными

Изменения внесут в Социальный кодекс. Они вступят в силу 1 сентября 2024 года. Отмечается, что «родительская плата за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не будет взиматься».